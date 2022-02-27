"Вас не звали" — генпрокурор Украины обратилась к россиянам и Путину

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Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обратилась к гражданам России, предупредив, что у военных преступлений нет сроков давности.

По ее словам, если они не прекратят начавшуюся Кремлем войну, то будут ее соучастниками и пособиями, сказала она в своем обращении.

"Войска агрессора нанесли сотни ударов крылатыми и баллистическими ракетами по гражданскому населению. Десятки таких ударов были направлены на детские сады и школы, больницы, где находились самые маленькие украинцы", - сказала Венедиктова.

Также генпрокурор ответила на упрек о националистах.

"А националисты – мы все. Националисты – украинцы от Керчи, Донецка и до Львова, Ужгорода и Тернополя. Националисты – это любящие свою родину", — сказала она.

"И мы на своей земле. В своей стране. И вас не звали. И ничего не сделали такого, чтобы пришел грязный российский танк. Наша нация сшивается и крепнет. И мы победим! Вы не имеете шансов. Мы все равно победим. Потому что за нами правда.

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Гражданин Путин. Обычно я не называю фамилии и уважаю презумпцию невиновности. Но не в вашем случае. Мы докажем в справедливом суде, что вы убийца и главный военный преступник 21 века. Это я официально заявляю. Как генеральный прокурор суверенного государства Украина в своих пределах, а не в ваших. Как возможный будущий главный обвинитель в международном суде. Придет время - мы скажем вам это в Гааге в глаза", - подытожила Венедиктова.

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