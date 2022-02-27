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воскресенье, 27 февраля 2022 10:18

Спецтема: Напад Росії на Україну

"Из Беларуси запускают ракеты и убивают наших детей – вот ваш референдум" – Зеленский

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&quot;Из Беларуси запускают ракеты и убивают наших детей – вот ваш референдум&quot; – Зеленский
Президент Украины обратился к белорусам и призвал сделать главный выбор их народа. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский призвал граждан Белоруссии.

Об этом глава государства заявил 27 февраля в своем обращении.

"Эти мои слова будут обращены для граждан Беларуси. Сегодня всех зовут на избирательные участки, чтобы проголосовать на референдуме. Это могло бы выглядеть как обычный избирательный процесс, но сейчас точно не может быть ничего обычного. Сейчас принимаются решения совсем другого уровня", - отметил президент. .

Он добавил, что минувшая ночь в Украине была жестокой, снова обстрелы, бомбардировки жилых кварталов.

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"В идущей войне вы с нами не на одной стороне, к сожалению. С вашей территории войска РФ по Украине запускают ракеты, с вашей территории убивают наших детей, разрушают наши дома, пытаются сорвать все, что было построено в течение десятилетий. И все это тоже де-факто референдум для вас, белорусы.

Как вы будете смотреть в глаза своим детям, как вы будете смотреть в глаза друг другу, своим соседям, а мы ваши соседи, мы – украинцы. Будьте Беларусью, а не Россией, этот выбор вы делаете именно сейчас, именно сегодня", - добавил Зеленский.

"Сейчас много новостей о возможных переговорах Украины и России, которые могут остановить эту войну и вернуть мир всем нам, и в них часто вспоминают вашу столицу, Минск, как площадку для этих переговоров, площадку которую выбирали не мы, и на самом деле не вы, а выбирало руководство России… И снова сейчас предложение встретиться у вас.

Четыре дня назад именно с белорусской территории ушли крылатые ракеты, самолеты, вертолеты, техника, избивали по нашим домам, избивали по нашим жизням, пошла тяжелая техника.

И это страшное дежавю. Киев атаковали в четыре утра. У кого такое чувство юмора. как в 1941 году. А вы спали, братья белорусы, а мы проснулись. Но вы и сейчас спите, а мы с этого момента уже не ложимся. Потому что мы боремся за свою страну, за свою свободу, потому что имеем полное право. Если бы с вашей территории не было агрессивных действий, мы могли бы говорить в Минске, вашем городе. Площадкой могут быть другие города, мы хотим встречаться, мы хотим завершения войны. Нам подходит любой другой город, в стране, с территории которой не улетают ракеты. Только так переговоры могут быть действительно честными и могут окончить войну", - подчеркнул Зеленский.

"Сейчас вы не сделали еще свой главный выбор, и он должен зависеть только от вас, ни от России, ни от Украины, ни от Америки, а от народа Беларуси. Искренне желаю народу Беларуси снова стать той же доброй, безопасной, которую все видели не так давно. Сделайте правильный выбор. Я уверен, это главный выбор вашего великого народа", - сказал Зеленский белорусам.

В Беларуси 27 февраля в 8:00 стартовал основной день голосования на так называемом референдуме по внесению изменений в конституцию. Среди прочего он может снять с республики ее безъядерный статус и позволить Лукашенко снова избираться.

Объединенная оппозиция призвала граждан приходить на участки и выражать протест, ставя на бланке сразу два крестика.

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко отправил письмо белорусскому коллеге Анатолию Лаппо. Дейнеко выразил пренебрежение белорусскими властями и не подбирал слова в обращении.

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