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пятница, 20 августа 2021 22:04

Вакарчук, Порошенко и Комаровский - назвали самых выдающихся людей независимой Украины
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24 августа Украина будет праздновать 30-летие со дня провозглашения Независимости. За этот период граждане прославили свою нацию на весь мир.

Государство знают благодаря достижениям в спорте, искусстве, а также из-за политической истории и одиозных деятелей.

Gazeta.ua спросила у граждан: кого считают самым выдающимся украинцем за 30 лет независимости?

Елена, 22 года:

Владимир Зеленский, потому сделал самый большой скачок в карьере. Весь мир говорил о новом украинском президенте из народа.

Владимир, 57 лет:

Выделить кого-то отдельно среди выдающихся украинцев сложно. Для меня на самом деле сильны представители нашего простого народа, рабочие, рядовые граждане. Также те, кто на фронте служит. Ведь ни один политик не отправил туда своего сына.

Автор: Лилия Мыцко
  Андрей считает выдающимися Ступку, Черновола и Ющенко.
Андрей считает выдающимися Ступку, Черновола и Ющенко.

Андрей, 39 лет:

Вячеслав Черновол, потому что таких людей не хватает сегодня. Был профессионалом в политике и жизни. Также одним из самых выдающихся считаю Богдана Ступку - гениальный человек. Могу выделить Виктора Ющенко. Именно с его приходом к власти стала меняться система, произошла смена эпох. На него возлагали много надежд, был хорошим финансистом и руководителем.

Автор: Лилия Мыцко
  Богдан считает Гонгадзе борцом за независимую журналистику
Богдан считает Гонгадзе борцом за независимую журналистику

Богдан, 23 года:

Георгий Гонгазде приходит в голову. Он является доказательством того, что украинская журналистика за годы независимости пережила сильные потрясения. А Гонгадзе отдал жизнь за нее.

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Татьяна, 56 лет:

Выдающихся украинцев много. Степан Хмара - настоящий патриот, боролся за независимость. Также выдающимися есть все, кто погиб за Украину, наши герои.

Автор: Лилия Мыцко
  Иван считает Усика символом силы украинского народа
Иван считает Усика символом силы украинского народа

Иван, 23 года:

Александр Усик постоянно доказывает силу и несокрушимость украинцев. Он не обращает внимания на провокации, а делает то, что умеет. Сильный человек.

Автор: Лилия Мыцко
  Алексей считает лучшим боксером Василия Ломаченко
Алексей считает лучшим боксером Василия Ломаченко

Алексей, 33 года:

Думаю, что надо искать среди спортсменов. Василий Ломаченко наиболее выдающийся как боксер, хорошо выступает на соревнованиях, много побед получил. Нравится его стиль боя и жизненная позиция. Я считаю, что его время еще не пришло, покажет себя в будущем.

Дмитрий, 29 лет:

Вячеслав Черновол. До последнего боролся за независимость. Он демонстрировал проукраинскую позицию против российских взглядов в свое время. Его взгляды были революционными после "совка".

Автор: Лилия Мыцко
  Александра считает, что Порошенко объединил страну
Александра считает, что Порошенко объединил страну

Александра, 64 года:

Выдающимся считаю Порошенко. Он объединил страну, был на своем месте. Имел опыт большой в политической жизни. С людьми считались хоть.

Марина, 26 лет:

Для меня наиболее выдающимся является Зеленский. Нравился и тогда, когда был актером, и сейчас как президент. Я симпатизирую ему, чувствуется, что он хороший и честный человек. Не все получается на должности, но держится, люди слишком придирчивы к нему.

Автор: Лилия Мыцко
  Александр уважает доктора Комаровского
Александр уважает доктора Комаровского

Александр, 28 лет:

Больше всего уважаю врача Евгения Комаровского. Он хороший специалист, нравятся жизненные взгляды и мнения относительно политики. Насколько мне известно, ему предлагали высокие властные должности, но Комаровский отказался, ведь знает, что находится на своем месте, а управлять должны профессионалы.

Автор: Лилия Мыцко
  Оксана считает лучшим политиком Петра Порошенко
Оксана считает лучшим политиком Петра Порошенко

Оксана, 60 лет:

Петр Порошенко, потому что он много сделал для Украины. Во времена его президентства было настроение патриотическое, вдохновлял людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Надо было не провозгласить независимость, а восстановить ее - Андрей Шкиль

Андрей, 36 лет:

Святослав Вакарчук, потому что музыка хорошая. Также понравилось, что пытался пойти в политику. Жаль, что не получилось у него, ведь его любят украинцы, удалось бы объединить народ и изменить систему.

Автор: Лилия Мыцко
  Ирина считает, что на звание самого выдающегося украинца заслуживает Левко Лукьяненко
Ирина считает, что на звание самого выдающегося украинца заслуживает Левко Лукьяненко

Ирина, 36 лет:

Левко Лукьяненко, ведь он является автором "Акта провозглашения независимости Украины". Сегодня осталось мало людей, которые не идут на компромисс с совестью, могут посвятить жизнь стране. Возможно есть герои среди современников, но все они ушли на фронт, в политике нет таких.

Автор: Лилия Мыцко
  За Святославом Вакарчуком пойдет украинский народ, говорит Юрий
За Святославом Вакарчуком пойдет украинский народ, говорит Юрий

Юрий, 43 года:

Святослав Вакарчук, умеет организовать людей, за ним последовал бы украинский народ. У него есть и харизма, которой не хватает политикам. Ну и как певец и музыкант он выдающийся, имеет свою гражданскую позицию. Вакарчук развивал украинскую музыку и был на уровне, когда еще не так это было популярно.

Анастасия, 21 год:

Сергей Жадан, о нем прежде вспомнила. Он замечательный поэт, имеет свою позицию, ездит на Донбасс и поддерживает наших героев. Пишет грубо иногда, но это находит отклик в сердце.

Автор: Лилия Мыцко
  "Я не порохоботка, но Петр Алексеевич много сделал для государства", - говорит Ольга
"Я не порохоботка, но Петр Алексеевич много сделал для государства", - говорит Ольга

Ольга, 30 лет:

Я считаю выдающимся Петра Порошенко. Этот человек сделал для нашей страны много и нужного. Он пришел в трудное время и пытался сделать все для объединения страны.

Автор: Лилия Мыцко
  Людмила говорит, что Сергей Бубка прославил украинский спорт
Людмила говорит, что Сергей Бубка прославил украинский спорт

Людмила, 36 лет:

Вспомнила сразу Сергея Бубку. Я знаю, что он много побед Украине принес. Также наш политик и олимпиец Жан Беленюк. Однако наиболее выдающимися являются те люди, которые малоизвестны, не любят публичности, а каждый день развивают свою страну и до сих пор не выехали за границу.

Ростислав, 24 года:

Наиболее выдающийся, на мой взгляд, Леонид Каденюк - первый космонавт независимой Украины. Он внес неоценимый вклад в развитие космической отрасли, разработку техники. До сих пор круче него не было.

16 июля 1990 года Верховная Рада Украинской PCP приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины и постановление "О Дне провозглашения независимости Украины". В следующем году внесли изменения в Кодекс законов о труде, в результате чего в списке праздничных дней появилась запись: "16 июля - День Независимости Украины". Его отметили лишь раз - в июле 1991-го.

24 августа 1991 года Верховная Рада Украинской PCP приняла Акт провозглашения независимости Украины. 1 декабря 1991 года его поддержал народ на Всеукраинском референдуме. Поэтому дату празднования Дня Независимости изменили. 20 февраля 1992 года Верховная Рада Украины приняла постановление "О Дне независимости Украины", которым установила дату 24 августа.

Автор: Лилия МЫЦКО
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