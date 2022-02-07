В восьми областях объявили штормовое предупреждение

Восемь областей накроет штормовой ветер. Фото: pixabay.com

В понедельник, 7 февраля, на Западной Украине объявили штормовое предупреждение. Ожидается шквальный ветер.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

"7 февраля в западных областях порывы ветра 15-20 м/с. В Карпатах 25-30 м/с, метель. В Карпатах и ​​Закарпатье значительный снег и мокрый снег", - говорится в сообщении.

Первый уровень опасности объявили в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской. Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Также 7 февраля на высокогорье Ивано-Франковской, Львовской областей удержится значительная снеголавинная опасность - третий уровень.

В этот день туристам советуют воздерживаться от похода на высокогорье, поскольку ухудшение погодных условий может представлять угрозу для здоровья и жизни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Киев надвигается шторм

Рекомендации, которые следует соблюдать во время сильного ветра:

- укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть наружу;

- на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- избегать больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При падении деревьев или веток, травмировании людей следует немедленно звонить по номерам экстренных служб - 101 или 103.

В Закарпатье в ночь на 31 января на трассу Мукачево-Рогатин сошли сразу две лавины. Одна из них охватила площадь 40 кв. м, другая – 60 кв. м. Они загородили часть дороги государственного значения в Раховском районе.