На дорогу государственного значения сошли сразу две лавины

Сейчас проезд свободный. Фото: pixabay.com

На Закарпатье в ночь на 31 января на трассу Мукачево-Рогатин сошли сразу две лавины. Одна из них охватила площадь 40 кв. м, другая - 60 кв. м.

Они загородили часть дороги государственного значения в Раховском районе, высота снежного оползня достигала 7 м, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Чрезвычайное происшествие произошло вблизи города Рахов и села Деловое. Лавины дошли до середины проезжей части", - говорится в сообщении.

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Снег оперативно убрали фронтальным погрузчиком, поэтому сейчас проезд свободный.

31 января в Украине ожидаются шквалы, метели и гололедица. Возможны нарушения движения транспорта, объявили штормовое предупреждение.