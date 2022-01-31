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понедельник, 31 января 2022 11:09

На дорогу государственного значения сошли сразу две лавины

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На дорогу государственного значения сошли сразу две лавины
Сейчас проезд свободный. Фото: pixabay.com

На Закарпатье в ночь на 31 января на трассу Мукачево-Рогатин сошли сразу две лавины. Одна из них охватила площадь 40 кв. м, другая - 60 кв. м.

Они загородили часть дороги государственного значения в Раховском районе, высота снежного оползня достигала 7 м, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Чрезвычайное происшествие произошло вблизи города Рахов и села Деловое. Лавины дошли до середины проезжей части", - говорится в сообщении.

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Снег оперативно убрали фронтальным погрузчиком, поэтому сейчас проезд свободный.

31 января в Украине ожидаются шквалы, метели и гололедица. Возможны нарушения движения транспорта, объявили штормовое предупреждение.

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31
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