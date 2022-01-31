Возможны сбои в работе транспорта: объявили штормовое предупреждение

В Киеве и области 31 января на дорогах гололедица. Фото: pixabay.com

31 января в Украине ожидаются шквалы, метели и гололедица.

Возможны нарушения движения транспорта, сообщает пресс-центр ГСЧС.

"Сегодня прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях местами 25 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, метели, на дорогах страны гололедица", - говорится в сообщении.

В Карпатах днем, а ночью в западных и Житомирской областях значительный снег. Первый уровень опасности, желтый.

В связи со снегопадами и метелями, на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской, Львовской областей удержится значительная снеголавинная опасность.

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В Киеве и области 31 января порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, на дорогах гололедица. Объявили первый уровень опасности, желтый. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

В феврале киевлян ожидают такие же перепады температуры, как и в другие месяцы зимы. В частности, погода в Киеве будет морозной и со снегопадами.