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понедельник, 31 января 2022 06:21

Метели и штормовой ветер: дали прогноз на начало недели

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31 января по всей Украине пройдет мокрый снег. Местами осадки будут сопровождаться штормовым ветром.

Столбики термометров в день покажут в пределах +5...-1°С, сообщает Укргидрометцентр.

"Ожидаются порывы ветра до 15-20 м/сек, а в западных областях местами 25 м/сек. Прогнозируют метель, на дорогах - гололедица", - говорится в сообщении.

Автор: meteo.gov.ua
  Из-за шквалов, метели и гололеда в Украине сегодня возможны нарушения движения транспорта
Из-за шквалов, метели и гололеда в Украине сегодня возможны нарушения движения транспорта

Температура воздуха в западных областях составит днем от +2...-1°С. На севере днем ожидается +1...-1°С. В восточных областях 0...+2°С. На юге страны будет в пределах +3...5°С. А в центральных областях в течение дня +1...-1°С.

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В столице сегодня также пройдет мокрый снег. В течение суток температура воздуха составит +1...-1°С. На дорогах гололед.

Автор: meteo.gov.ua
  Сегодня в столице синоптики прогнозируют мокрый снег
Сегодня в столице синоптики прогнозируют мокрый снег

В феврале киевлян ожидают такие же перепады температуры, как и в другие месяцы зимы. В частности, погода в Киеве будет морозной и со снегопадами.

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