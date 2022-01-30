Церковный праздник 31 января – сегодня вспоминают великих проповедников

Афанасий Александрийский всю свою жизнь проповедовал слово Божие и боролся с еретиками. ФОТО: wikimedia.org

Сегодня христиане почитают святых Афанасия и Кирилла Александрийских. Оба при жизни проповедовали слово Божие и обращали людей к вере.

Святой Афанасий родился в египетском городе Александрия. Родители воспитывали его христианином с детства. Поэтому Афанасий с юных лет защищал веру от еретиков и язычников. Служил в церковном клире, куда был приглашен патриархом Александрийским Александром.

В 325 году Афанасий выступил на Первом Вселенском соборе, где резко высказался против еретиков. С тех пор последние его постоянно преследовали и угрожали.

28-летним Афанасий был избран на епископскую кафедру Александрии. Получив солидный сан, стал еще больше бороться с еретиками. До конца жизни он даже несколько раз скрывался от них в пустыне.

Святой написал много произведений, в которых рассказывал об истинной вере. Умер Афанасий в 387 году.

Преподобный Кирилл тоже был родом из Александрии и воспитывался благочестивым христианином. С детства хорошо знал Священное Писание.

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За ревностное служение Богу, тогдашний Александрийский Патриарх Феофил, посвятил Кирилла в сан диакона и позволил ему провозглашать проповеди перед людьми. После смерти Феофила в 412 году, Кирилл был избран на патриарший престол. Святой продолжал сражатся с поборниками веры и постоянно призывал людей принимать христианство. Умер Кирилл в 444 году.

Вчера церковь вспоминала святого Антония Великого, считающегося основателем христианского отшельнического монашества. Преподобный большую часть своей жизни прожил отшельником. Постоянно молился и соблюдал пост. Умер в 356 году.