Церковный праздник 31 января – сегодня вспоминают великих проповедников

 
Ексклюзивы
1/5
"Мы с дружбаном пойдем воевать. Сразу отстреливать": о чем говорят в Харькове про войну с Россией
"Мы с дружбаном пойдем воевать. Сразу отстреливать": о чем говорят в Харькове про войну с Россией
1 Просмотров: 5634
В Киеве учат воевать с Россией: как проходит обучение - фото и видео
В Киеве учат воевать с Россией: как проходит обучение - фото и видео
Просмотров: 4825
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
2 Просмотров: 2664
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
2 Просмотров: 1800
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
1 Просмотров: 1323
Война Путина против Украины: сколько за это платят российские олигархи
Война Путина против Украины: сколько за это платят российские олигархи
Просмотров: 1314
Как выжить во время атаки России: в Киеве женщин учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Как выжить во время атаки России: в Киеве женщин учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Просмотров: 2466
"Россия хочет склонить Киев к капитуляции": что означает приглашение Зеленского к Путину
"Россия хочет склонить Киев к капитуляции": что означает приглашение Зеленского к Путину
Просмотров: 1656
"Россия играет на наших нервах": что пишет о нас мировая пресса
"Россия играет на наших нервах": что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1332
Ключи от мира хранятся в Киеве, а не в Москве или Вашингтоне
Ключи от мира хранятся в Киеве, а не в Москве или Вашингтоне
7 Просмотров: 4563
Фото
Все фото
4
15
33
22
14
Сегодня день ангела у владельцев очень популярных в Украине имен
Сегодня день ангела у владельцев очень популярных в Украине имен
&quot;Мы с дружбаном пойдем воевать. Сразу отстреливать&quot;: о чем говорят в Харькове про войну с Россией
"Мы с дружбаном пойдем воевать. Сразу отстреливать": о чем говорят в Харькове про войну с Россией
В Киеве учат воевать с Россией: как проходит обучение - фото и видео
В Киеве учат воевать с Россией: как проходит обучение - фото и видео
Как выжить во время атаки России: в Киеве женщин учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Как выжить во время атаки России: в Киеве женщин учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
&quot;Никакие решетки на танках не спасут&quot;: как украинские военные впервые стреляли из комплексов NLAW
"Никакие решетки на танках не спасут": как украинские военные впервые стреляли из комплексов NLAW
Видео
Все видео
Днепровскому стрелку избрали меру пресечения
Днепровскому стрелку избрали меру пресечения
Уничтожают танки на ходу: переданные Украине ракетные комплексы Nlaw впервые показали в действии
Уничтожают танки на ходу: переданные Украине ракетные комплексы Nlaw впервые показали в действии
Российский агент планировал серию терактов в Одесской области - СБУ
Российский агент планировал серию терактов в Одесской области - СБУ
"Женщина не пускала - пальнул ей в голову" - солдат рассказал, как расстреливал сослуживцев
"Женщина не пускала - пальнул ей в голову" - солдат рассказал, как расстреливал сослуживцев
Украинец 27 раз вакцинировался от Covid-19. Останавливаться не собирается
Украинец 27 раз вакцинировался от Covid-19. Останавливаться не собирается
Интервью
1/5
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 864
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 6804
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1620
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1593
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 828
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
28 января 2022
1 Просмотров: 990
Із сейшельської пальми видніше
10 січня Зеленський виставив в інстаграмі картонну дурилку. На ній він у президентському кабінеті за робочим столом. Мовляв, трудовий рік розпочато. ...
понедельник, 31 января 2022 05:30

Церковный праздник 31 января – сегодня вспоминают великих проповедников

  Комментировать
Церковный праздник 31 января – сегодня вспоминают великих проповедников
Афанасий Александрийский всю свою жизнь проповедовал слово Божие и боролся с еретиками. ФОТО: wikimedia.org

Сегодня христиане почитают святых Афанасия и Кирилла Александрийских. Оба при жизни проповедовали слово Божие и обращали людей к вере.

Святой Афанасий родился в египетском городе Александрия. Родители воспитывали его христианином с детства. Поэтому Афанасий с юных лет защищал веру от еретиков и язычников. Служил в церковном клире, куда был приглашен патриархом Александрийским Александром.

В 325 году Афанасий выступил на Первом Вселенском соборе, где резко высказался против еретиков. С тех пор последние его постоянно преследовали и угрожали.

28-летним Афанасий был избран на епископскую кафедру Александрии. Получив солидный сан, стал еще больше бороться с еретиками. До конца жизни он даже несколько раз скрывался от них в пустыне.

Святой написал много произведений, в которых рассказывал об истинной вере. Умер Афанасий в 387 году.

Преподобный Кирилл тоже был родом из Александрии и воспитывался благочестивым христианином. С детства хорошо знал Священное Писание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня узнаем, придут ли лютые морозы

За ревностное служение Богу, тогдашний Александрийский Патриарх Феофил, посвятил Кирилла в сан диакона и позволил ему провозглашать проповеди перед людьми. После смерти Феофила в 412 году, Кирилл был избран на патриарший престол. Святой продолжал сражатся с поборниками веры и постоянно призывал людей принимать христианство. Умер Кирилл в 444 году.

Вчера церковь вспоминала святого Антония Великого, считающегося основателем христианского отшельнического монашества. Преподобный большую часть своей жизни прожил отшельником. Постоянно молился и соблюдал пост. Умер в 356 году.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Церковный праздник 31 января – сегодня вспоминают великих проповедников». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Назвали дату реванша боя Усик – Джошуа
Назвали дату реванша боя Усик – Джошуа Просмотров: 23508
Украинская Кардашьян ню и Дорофеева в кружевном белье - что публикуют звезды в сети
Украинская Кардашьян ню и Дорофеева в кружевном белье - что публикуют звезды в сети
11
 Просмотров: 21870
На Донбассе зафиксировали необычное поведение российских оккупантов
На Донбассе зафиксировали необычное поведение российских оккупантов Просмотров: 13077
Тимошенко сменила имидж, Аваков показал тарелку, Порошенко пришел под суд – неделя политиков в фото
Тимошенко сменила имидж, Аваков показал тарелку, Порошенко пришел под суд – неделя политиков в фото
14
 1 Просмотров: 9081
&quot;Я ненавижу украинский язык&quot;: на канале &quot;Рада&quot; работает украинофобка
"Я ненавижу украинский язык": на канале "Рада" работает украинофобка
 2 Просмотров: 7470
Регионы
Какая примета сегодня намекнет на приход затяжных холодов
Какая примета сегодня намекнет на приход затяжных холодов Просмотров: 27
Сегодня день ангела у владельцев очень популярных в Украине имен
Сегодня день ангела у владельцев очень популярных в Украине имен
4
 Просмотров: 585
"Мы с дружбаном пойдем воевать. Сразу отстреливать": о чем говорят в Харькове про войну с Россией
"Мы с дружбаном пойдем воевать. Сразу отстреливать": о чем говорят в Харькове про войну с Россией
15
 1 Просмотров: 5634
В Киеве учат воевать с Россией: как проходит обучение - фото и видео
В Киеве учат воевать с Россией: как проходит обучение - фото и видео
33
 Просмотров: 4825
Как выжить во время атаки России: в Киеве женщин учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Как выжить во время атаки России: в Киеве женщин учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
22
 Просмотров: 2466
Больше всего комментируют
12
Порошенко призвал других членов НАТО брать пример из Британии и США и дать Украине оружие – The Times
11
Между Украиной и США растет напряжение - CNN
7
Ключи от мира хранятся в Киеве, а не в Москве или Вашингтоне
2
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
2
"Квартал" насаждает "русский мир" – новый сериал на канале Коломойского возмутил общественность
Голосов: 1219
Голосование Готовите ли "тревожный чемодан" в случае возможного нападения России на Украину?
  • Да, уже собрали нужные вещи
  • Соберу, когда угроза будет более очевидной
  • Нет, это нагнетание паники
  • Мне безразлично
Просмотреть