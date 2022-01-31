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понедельник, 31 января 2022 08:45

Более 300 населенных пунктов в шести областях остались без света

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Более 300 населенных пунктов в шести областях остались без света
К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго. Фото: pixabay.com

В Украине из-за ухудшения погоды по состоянию на утро 31 января без света остались 317 населенных пунктов в шести областях.

К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В результате порывов ветра и осложнения погодных условий сработали системы автоматической защиты ЛЭП", - говорится в сообщении.

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Обесточены 123 населенных пункта во Львовской области, 56 в Тернопольской, 54 в Ровенской, 38 в Хмельницкой, 32 в Волынской и 14 в Закарпатской областях.

31 января по всей Украине пройдет мокрый снег. Местами осадки будут сопровождаться штормовым ветром. Ожидаются порывы до 15-20 м/с, а в западных областях местами 25 м/с. Прогнозируют метель, на дорогах - гололедица.

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