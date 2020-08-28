В Винницкой области еще три больницы будут принимать инфицированных коронавирусом

В Шаргородский ЦРБ уже лечатся 12 больных с коронавирусом. Фото: Reuters

Три районные больницы Винницкой области - Шаргородский, Барская и Бершадский принимать больных с коронавируса.

Так, количество заведений на Виннчини, где принимают пациентов с коронавирусом возросло до девяти. Об этом сообщает Vlasno.info.

"Эти больницы были в перечне заведений второй волны, и сейчас в связи с тем, что количество больных увеличивается, мы по каждому заведению проводим анализ и пишем письмо в Министерство. К Бершадской ЦРБ завезли пациента с подозрением на коронавирус с Тульчинского района", - рассказала начальница отдела лечебно-профилактической помощи детскому населению Департамента здравоохранения Винницкой ОГА Татьяна Бондаренко.

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Она отметила, что на сегодня, в Шаргородский ЦРБ уже лечатся 12 больных с коронавирусом.

"На этом перечень больниц, определенных как учреждения второй очереди для лечения коронавируса, не заканчивается. Но то, какая из них будет принимать пациентов следующей, будет зависеть от готовности учреждения, в том числе от наличия врачей-инфекционистов", - говорится в сообщении.

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