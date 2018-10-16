В УПЦ МП сравнили автокефалию для Украины с аннексией Крыма / стопкадр

В Украинской православной церкви Московского патриархата сравнили решение Вселенского патриархата о предоставлении Украинской православной церкви автокефалии с аннексией Россией украинского полуострова Крым.

Константинополь принял единоличное решение, по украинской церкви, заявил глава информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент в комментарии "Настоящему времени".

"Наша церковь обращается к Константинопольскому патриархату с призывом созвать необходимую совещание, встреча всех поместных православных церквей для того, чтобы обсудить возникшие вопросы", - сказал Климент и добавил, что это позиция большинства поместных церквей.

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На вопрос журналиста, не призыв к совещанию - шантажом и соответствует ли это догмам православия, Климент ответил, что причастие делает предметом шантажа Константинопольская патриархия.

"То, что сейчас происходит со стороны Константинополя, - это аннексия территории Украинской православной церкви. То, что делает сегодня Константинопольский патриархат, по сравнению с аннексией Крыма", - заявил он.

11 октября синод Вселенского патриархата принял решение предоставить Томос об автокефалии православной церкви в Украине. Теперь в Киеве должен быть созван Собор с участием архиереев УПЦ КП, УАПЦ, а также УПЦ МП, обратившихся к Вселенскому патриарху с просьбой о Томос. Собор осуществит церковное объединение, образовав единую поместную УПЦ, и выберет ее предстоятеля. После этого состоится получения предстоятелем единой поместной автокефальной УПЦ Томосу как документа.