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пятница, 12 октября 2018 11:04

Мы будем жестко противодействовать религиозной вражде - Аваков

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Мы будем жестко противодействовать религиозной вражде - Аваков
Арсен Аваков пообещал защитить граждан от произвола и экстремизма на почве религиозной вражды

Министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал защитить граждан от произвола и экстремизма на почве религиозной вражды из-за начала процесса предоставления Украинской церкви автокефалии.

"Призываю не допускать провокаций и спекуляций. МВД обеспечит безопасность и правопорядок", - сказал Аваков, сообщили на сайте департамента коммуникации МВД Украины.

По словам министра, силовики будут жестко противостоять экстремизму и религиозной вражды.

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Синод Константинопольского патриархата отменил письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановил канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Это решение открыло путь для предоставления Украинской церкви томоса об автокефалии. Этот процесс продолжается.

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12
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