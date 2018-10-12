Мы будем жестко противодействовать религиозной вражде - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал защитить граждан от произвола и экстремизма на почве религиозной вражды из-за начала процесса предоставления Украинской церкви автокефалии.

"Призываю не допускать провокаций и спекуляций. МВД обеспечит безопасность и правопорядок", - сказал Аваков, сообщили на сайте департамента коммуникации МВД Украины.

По словам министра, силовики будут жестко противостоять экстремизму и религиозной вражды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Друг Авакова открыл военизированный отряд на базе Нацполиции

Синод Константинопольского патриархата отменил письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановил канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Это решение открыло путь для предоставления Украинской церкви томоса об автокефалии. Этот процесс продолжается.