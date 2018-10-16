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вторник, 16 октября 2018 14:24

Рассказали, на какие именно религиозные провокации может пойти Россия

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Рассказали, на какие именно религиозные провокации может пойти Россия
Среди возможных провокаций со стороны агентов России - избиение верующих и священников Фото: Судебно-юридическая газета

Среди возможных провокаций со стороны агентов России - избиение верующих и священников.

Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Виктор Таран.

Русская православная церковь собирается действовать в ответ на решение Константинопольского патриархата в Украине. В понедельник синод заседал в Минске.

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"Наши спецслужбы должны работать на опережение. МВД имеет большой потенциал оперативного вмешательства и реагирования. Именно они в первую очередь должны заниматься противодействием. Служба безопасности может только выяснить, в каком месте планируется провокация. Среди возможных - избиение верующих, священников, инициирование столкновений между сторонниками Московского патриархата и Украинской поместной церкви. Могут быть попытки вывезти церковные святыни, отобрать помещения. Все, что может попасть на страницы газет и на телеэкраны. Нам надо давать правильные информационный сообщения. Обещаем, что не собираемся захватывать храмы, а наоборот защищать их. Итак, когда состоятся такие провокации, люди будут понимать, что это не с украинской стороны. Говорим, что МВД не допустит столкновения между представителями различных конфессий. Если примем закон о передаче храмов на основе выбора верующих, захваты не переведут на ответственность Украине ", - говорит Виктор Таран.

Любая агрессия через томос похоронит планы России, относительно парламентских и президентских выборов в нашей стране. Об этом рассказал политолог Тарас Загородний.

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16
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