Рассказали, на какие именно религиозные провокации может пойти Россия

Среди возможных провокаций со стороны агентов России - избиение верующих и священников Фото: Судебно-юридическая газета

Среди возможных провокаций со стороны агентов России - избиение верующих и священников.

Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Виктор Таран.

Русская православная церковь собирается действовать в ответ на решение Константинопольского патриархата в Украине. В понедельник синод заседал в Минске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мы будем жестко противодействовать религиозной вражде - Аваков

"Наши спецслужбы должны работать на опережение. МВД имеет большой потенциал оперативного вмешательства и реагирования. Именно они в первую очередь должны заниматься противодействием. Служба безопасности может только выяснить, в каком месте планируется провокация. Среди возможных - избиение верующих, священников, инициирование столкновений между сторонниками Московского патриархата и Украинской поместной церкви. Могут быть попытки вывезти церковные святыни, отобрать помещения. Все, что может попасть на страницы газет и на телеэкраны. Нам надо давать правильные информационный сообщения. Обещаем, что не собираемся захватывать храмы, а наоборот защищать их. Итак, когда состоятся такие провокации, люди будут понимать, что это не с украинской стороны. Говорим, что МВД не допустит столкновения между представителями различных конфессий. Если примем закон о передаче храмов на основе выбора верующих, захваты не переведут на ответственность Украине ", - говорит Виктор Таран.

Любая агрессия через томос похоронит планы России, относительно парламентских и президентских выборов в нашей стране. Об этом рассказал политолог Тарас Загородний.