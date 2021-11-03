В Украину вернулись осадки: где ждать ливней

Дожди пройдут практически по всей стране, за исключение западных и некоторых центральных областей. Фото: pixabay.com

3 ноября в Украине продолжатся дожди, а температура повысится на несколько градусов. Холоднее всего будет на Западе и севере: до +11...14°С.

Осадки днем ослабнут и переместятся на Левобережье, сообщает "Униан". Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией в областных центрах.

В Киеве 3 ноября будет сыро. После обеда осадки прекратятся. Температура будет достигать +13°С. Одновременно будет задувать сильный ветер.

Во Львове, Тернополе, Хмельницком и Ровно в среду будет небольшая облачность. Днем до +12°С.

В Луцке - небольшая облачность, днем столбики термометров покажут +13°С.

В Ивано-Франковске сегодня также будет небольшая облачность, днем потеплеет до +14°С.

В Ужгороде столбики термометров покажут +6...15°С. Днем будет пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, днем воздух прогреется до +14°С.

В Виннице будет +3...13°С и небольшая облачность.

В Житомире в среду днем до +12°С, небольшая облачность.

В Черкассах пройдет ливень, будет стоять небольшая облачность. Днем термометры покажут +13°С.

В Кропивницком температура днем составит +15°С. Пройдет ливень, и будет очень мрачно.

В Полтаве сегодня также ливень и пасмурная погода. Сплошная облачность и температура воздуха в пределах +5...12°С.

В Одессе 3 ноября сухо, но облачно. Температура днем +17°С.

В Херсоне, Симферополе и Николаеве в среду пройдет небольшой дождь, днем до +16°С.

В Запорожье температура днем достигнет +15°С, пасмурно. Ожидаются сплошная облачность и дождь.

В Сумах также пройдет небольшой дождь, температура воздуха составит +7...11°С. Будет пасмурно и облачно.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность и дневная температура в пределах +12°С. В то же время ожидается ливень.

В Днепре температура днем составит +14°С. пройдет ливень и будет пасмурно.

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В этом году в ноябре средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах +1...7°С. Это близко к климатической норме. Месячное количество осадков ожидается 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм. Конец месяца украинцы встретят со снегом.