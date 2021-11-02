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вторник, 02 ноября 2021 11:21

Будет сыро: Украину накроют дожди и ветер

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В среду по всей Украине периодически будут идти дожди.

Ветер завтра ожидается порывистым, берегите горло и голову, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Во второй половине дня осадки сдвинутся на Левобережье. Соответственно, западная часть, север, значительная часть центра и юго-запад освободятся от осадков. Атмосферное давление там подрастет", - написала она.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  Часть центра и юго-запад освободятся от осадков
Часть центра и юго-запад освободятся от осадков

Максимальная температура воздуха предполагается в пределах +9...13°С, на юге +12...16°С.

В Киеве 3 ноября будет сыро. Правда, после обеда осадки начнут прекращаться. Градусы ожидаются комфортные, до +12°С. Одновременно будет задувать сильный ветер.

В четверг ожидается хороший день: потеплеет, а дожди прекратятся.

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В этом году в ноябре средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах +1...7°С. Это близко к климатической норме. Месячное количество осадков ожидается 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм. Конец месяца украинцы встретят со снегом.

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