В Украину прибыл Вифлеемский огонь мира

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12 декабря в 20:00 из Австрии в Киев прибыл Вифлеемский огонь мира. Зажечь от него свечу могли все желающие в Михайловском Златоверхом соборе и Патриаршем соборе Воскресения Христова.

К международной акции впервые присоединилась "Укрзализныця", которая доставит огонь во все области менее чем за сутки, сообщили в пресс-службе перевозчика.

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В скаутской организации "Пласт" сообщили, что украинские пластуны уже начали развозить огонь во все областные центры Украины.

Проводники 15 поездов доставят огонь на 22 вокзала областных центров страны и на вокзалы Мариуполя, Константиновки и Лисичанска менее чем за сутки.

Уже 13 декабря с 14:00 до 22:00 любой сможет получить Огонь для своего дома на указанных вокзалах. Там будут установлены безопасные стенды с Вифлеемским огнем мира.

Вифлеемский огонь мира — это международная ежегодная скаутская акция к празднованию Рождества Христова, заключающаяся в распространении символического огня, зажженного на месте рождения Иисуса Христа. Австрийские скауты берут огонь мира из Вифлеема. Самолетом доставляют в Вену. А оттуда – передают другим скаутским ячейкам.