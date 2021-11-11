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четверг, 11 ноября 2021 06:21

В Украину идет потепление: синоптики обновили прогноз

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В Украину идет потепление: синоптики обновили прогноз
В Черкассах также небольшая облачность, днем не выше +6°С.

11 ноября в Украине начнет несколько теплеть. Температура в западных, северных, южных и местами центральных областях поднимется на несколько градусов.

Холода еще задержатся на востоке и местами в центральной части страны, сообщает "Униан". Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией в областных центрах.

В Киеве сегодня предполагается небольшая облачность. Температура воздуха днем составит +7°С.
Во Львове в четверг также будет стоять небольшая облачность. Днем воздух прогреется до +11°С.
В Луцке - несколько облачно, но сухо. Днем до +9°С.
В Ровно, Житомире и Виннице в четверг осадков не предвидится, ожидается небольшая облачность. Днем термометры покажут +8°С.
В Тернополе и Черновцах 11 ноября днем потеплеет до +8°С, небольшая облачность.
В Хмельницком и Херсоне будет небольшая облачность, днем до +7°С.
В Ивано-Франковске также установится небольшая облачность, в течение дня потеплеет до +10°С.
В Ужгороде столбики термометров покажут +11°С, будет ясно и безоблачно.
В Черкассах также небольшая облачность, днем не выше +6°С.
В Днепре, Полтаве и Кропивницком температура днем будет достигать +5°С, небольшая облачность.
В Одессе 11 ноября - небольшая облачность, температура днем до +9°С.
В Николаеве также небольшая облачность, днем до +7°С.
В Сумах и Запорожье температура днем составит +5°С, практически безоблачно.
В Харькове - небольшая облачность, температура днем до +4°С.
В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, дневная температура в пределах +6°С.

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Погода в Украине в ноябре будет зимней. А в декабре ожидается "плюс". На святого Николая 19 декабря ожидается кратковременное понижение температуры. Конец декабря удивит украинцев дневным теплом и ночными морозами.

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