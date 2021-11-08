На Украину двигаются дожди с мокрым снегом

Неделя в Украине холодной. Местами ожидается мокрый снег. Фото: pixabay.com

Неделя в Украине будет холодной. Синоптики обещают дожди, местами мокрый снег.

Арктический холод двигается с севера Европы в сторону Украины. Его украинцы ощутят со вторника, сообщают синоптики, передает ТСН.

В понедельник, 8 ноября, отметки будут еще держаться в пределах +10°С на севере, западе и востоке.

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Но за сутки температура резко рухнет. Во вторник, 9 ноября, на севере и западе будет до +3°С. На востоке и юге – до +7°С. Ночью будет доходить до -5°С.

Дожди в начале недели будут мигрировать по всей Украине. Синоптики говорят, что они легко могут превратиться в мокрый снег. В частности, в Карпатском регионе.

Погода в Украине в ноябре будет зимней – ожидается снег. А вот в декабре будет плюс. На Николая, 19 декабря, ожидается кратковременное понижение температуры. Конец декабря удивит украинцев дневным теплом и ночными морозами.