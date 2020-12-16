В Украину идет антициклон: рассказали, какой будет погода

В Украину идет антициклон. Фото: Сегодня

Украину до конца текущей недели окутают густые туманы, на дорогах возможна гололедица.

Антициклон Yadigar вытеснит с территории Украины ледяные дожди, мокрый снег и морозы, только на крайнем Востоке возможны осадки и морозы до -3 градусов. На остальной территории страны температура воздуха будет превышать 0 градусов, дождей и снега не ожидается, рассказала народный синоптик Наталка Диденко.

Вместо осадков большинство регионов Украины окажутся во власти густых туманов. Видимость на дорогах ухудшится до 200-500 метров.

"Будет преобладать туманная погода, без снега и ледяных дождей. Лишь на крайнем востоке Украины еще задержится снег и мокрый снег с гололедом. На дорогах большинства областей – гололедица", - сообщила народный синоптик в Фейсбук.

Потепление продлится целую неделю, в среднем воздух прогреется до +2...+ 6 градусов, в восточных областях удержится морозная погода до -3. Антициклон Yadigar продержится в Украине до самых выходных, в это время будет туманно и пасмурно. В субботу, 19 декабря, синоптики Укргидрометцентра прогнозируют снегопады в северных областях страны.

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Напомним, в декабре можно наблюдать несколько интересных астрономических явлений сразу: полное солнечное затмение и два метеоритных дождя.