В Украине воцарится настоящий холод: обновленный прогноз

В Виннице сегодня максимально до + 4°С. Фото: pixabay.com

17 ноября в Украине ожидается солнечная погода, только на западе будет небольшая облачность. Одновременно будет очень холодно.

Днем в большинстве областей воздух прогреется до +1...4°С, сообщает "Униан". Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией в областных центрах.

В Киеве сегодня будет ясно и безоблачно. Температура воздуха днем будет достигать +3°С.

Во Львове в среду также будет стоять небольшая облачность. Днем до +7°С.

В Луцке и Херсоне - ясно и безоблачно, днем потеплеет до +6°С.

В Ривне и Николаеве в среду ожидается практически безоблачная погода, днем столбики термометров также покажут +6°С.

В Тернополе и Хмельницком 17 ноября днем будет в пределах +5°С, небольшая облачность.

В Ивано-Франковске и Черновцах будет небольшая облачность, днем до +6°С.

В Ужгороде столбики термометров покажут днем +10°С, будет ясно и безоблачно.

В Виннице сегодня максимально до +4°С, но тоже ясно и безоблачно.

В Полтаве, Житомире и Черкассах в среду днем не выше +3°С, ясно и безоблачно.

В Кропивницком температура днем также составит +3°С. Однако будет небольшая облачность.

В Одессе 17 ноября - небольшая облачность, температура днем до +5°С.

В Запорожье температура днем составит +6°С, ясно и безоблачно.

В Сумах температура воздуха составит не выше +1°С, будет стоять ясная и безоблачная погода.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура днем до +2°С.

В Днепре дневная температура будет достигать +2°С, ясно и безоблачно.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +2...9°С.

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Погода в Украине в ноябре будет зимней. А в декабре ожидается "плюс". На святого Николая 19 декабря ожидается кратковременное понижение температуры. Конец декабря удивит украинцев дневным теплом и ночными морозами.