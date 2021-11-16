В Украину движется потепление с "сюрпризом"

Потепление в Украине следует ожидать поближе к выходным. С 22 ноября снова холод. Фото: pixabay.com

В среду, 17 ноября, погода в Украине будет без осадков.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Пока дожди и снега ходят на цыпочках вокруг Украины. Потому что не решаются циклоны и фронты побеспокоить мощный антициклон по имени Uta. И поэтому еще завтра у нас осадков не ожидается нигде", - написала Диденко.

Влажность завтра может усиливать только туман.

"Туманы будут снижать видимость для водителей и пешеходов. Могут своей сыростью быть некомфортными для аллергиков и людей с бронхолегочными заболеваниями", - предупредила Диденко.

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Температуру воздуха в ближайшую ночь прогнозируют в пределах -2…9°C. Днем потеплеет до +1...6°C, на Западе и Юге до +5...9°C, в Крыму до +11°C.

В Киеве среда будет холодной. Ночью до -5°C, днем ​​около +3°C.

Ближе к выходным в Украине потеплеет. Однако тепло будет сопровождаться дождем и мокрым снегом с ветром. С понедельника, 22 ноября, снова придет похолодание, отметила синоптик.

Декабрь в Украине начнется с холода, возможны небольшие осадки. Ночи будут морозными, а дни в большинстве своем со знаком "плюс", прогнозирует народный синоптик Владимир Деркач. На Святого Николая 19 декабря ожидается кратковременное снижение температуры. Конец декабря удивит украинцев дневным теплом и ночными морозами.