В Украине усиливается жара

24 июня температура по всей стране преодолеет отметку +30°С. Только в Крыму может пройти небольшой дождь. Небольшие осадки ожидаются также в Запорожской области, а в Херсоне пройдет гроза.
В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Днем столбики термометров покажут +36°С.
Во Львове в четверг будет сухо и переменная облачность. Днем +32°С.
В Луцке и Ровно также небольшая облачность, но днем воздух нагреется до +35°С.
В Тернополе, Хмельницком и Ивано-Франковске 24 июня тоже будет наблюдаться небольшая облачность, но днем ожидается +33°С.
В Черновцах и Кропивницком в четверг - незначительная облачность, днем температура воздуха в пределах +32°С.
В Виннице сегодня будет ясно и безоблачно. Дэна температура в пределах +20...32°С.
В Житомире в четверг будет доходить до +34°С, ясно и безоблачно.
В Сумах и Черкассах сегодня небольшая облачность, днем +34°С.
В Полтаве будет облачно с прояснениями, температура воздуха +23...32°С.
В Одессе 24 июня - небольшая облачность, дневная температура будет достигать отметки +32°С.
В Херсоне в четверг пройдет сильная гроза, днем прогнозируют жару +32°С.
В Николаеве будет немного облачно с температурой +32°С.
В Запорожье сегодня ожидается небольшой дождь, температура составит +31°С.
В Харькове - небольшая облачность, температура днем будет +35°С.
В Днепре температура днем составит +32°С, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет +17...26°С, небольшой дождь и облачность.
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В субботу-воскресенье к Украине приблизится атмосферный фронт с Западной Европы, который принесет больше дождей и небольшое ослабление жары везде, кроме востока страны, Днепропетровщины и Запорожья.
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