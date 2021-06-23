Сколько продлится аномальная жара: синоптик обновила прогноз

24 июня максимальная температура воздуха в большинстве областей Украины составит +29...33°С, местами столбики термометров покажут +33...35°С.

Даже в Мадриде будет посвежее, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"В такую жару сначала нырнем в наши моря и реки. В Черном, Азовском морях и Днепре водичка уже прогрелась до 20-25 градусов", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko

Отдельные кратковременные дожди вероятны 24 июня в западных областях, южной части, а также коснутся Житомирщины и Винницкой области. Однако доминирующей в Украине будет сухая воздушная масса.

В Киеве в четверг также будет преимущественно сухо и солнечно, предполагается +32...34°С. Лишь ближе к вечеру есть небольшая вероятность осадков.

В субботу-воскресенье к Украине приблизится атмосферный фронт с Западной Европы, который принесет больше дождей и небольшое ослабление жары везде, кроме востока страны, Днепропетровщины и Запорожья.

Автор: facebook.com/tala.didenko

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В этом году ожидаются еще два периода ретроградного Меркурия: с 30 мая по 23 июня и с 27 сентября по 18 октября. Ретроградный Меркурий – это оптическая иллюзия, в результате которой с Земли кажется, что планета движется в обратном направлении. Так происходит около трех раз в год.