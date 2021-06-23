Украину накрывает жара до +36°С

В Луцке - безоблачно, а днем +32°С. Фото: pixabay.com

23 июня Украину охватит сильная жара. Местами столбики термометров будут показывать +33...36°с. По всей стране будет стоять сухая погода, небольшой дождь пройдет только в Тернопольской области.

В Киеве и Житомире ожидается небольшая облачность. Температура воздуха днем составит +34°С.

Во Львове в среду будет переменная облачность. Днем до +30°С.

В Луцке - безоблачно, а днем +32°С.

В Ровно в среду также небольшая облачность, днем температура составит +33°С.

В Тернополе 23 июня пройдет небольшой дождик, днем воздух прогреется до +32°С.

В Днепре, Хмельницком, Черкассах, Запорожье, Виннице и Ивано-Франковске сегодня также небольшая облачность, днем будет стоять жара в пределах +31°С.

В Черновцах в среду - незначительная облачность, днем температура воздуха составит +30°С.

В Кропивницком будет облачно с прояснениями, температура днем также будет достигать +30°С.

В Полтаве сегодня температура воздуха в пределах +21...32°С, небольшая облачность.

В Одессе 23 июня - небольшая облачность, температура воздуха днем поднимется до +26°С.

В Херсоне в среду до +30°С, облачно с прояснениями.

В Николаеве тоже будет облачно с прояснениями, днем +29°С.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +33°С, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура днем +32°С.

В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, воздух прогреется до +17...26°С.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, дневная температура составит +36°С.

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В этом году ожидаются еще два периода ретроградного Меркурия: с 30 мая по 23 июня и с 27 сентября по 18 октября. Ретроградный Меркурий – это оптическая иллюзия, в результате которой с Земли кажется, что планета движется в обратном направлении. Так происходит около трех раз в год.