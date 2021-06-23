Адская жара: Киев побил температурный рекорд и готовится к новому

Киев побил температурный рекорд. Фото: REUTERS

В среду, 23 июня, Киев побил 75-летний температурный рекорд. В столице зафиксировали +34°C.

Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Александра Хала, пишет "Київ.Media".

По ее словам, до этого дня жарче всего в Киеве было 23 июня 1946 года. Тогда зафиксировали +33°C.

Синоптики говорят, что это не предел и уже завтра в Киеве ожидается +35°C. Так жарко будет и в пятницу, 25 июня. Немного собьет температуру дождь, который прогнозируют на выходных.

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23 июня Украину охватит сильная жара. Местами столбики термометров будут показывать +33 ...+36°С. По всей стране будет держаться сухая погода, небольшой дождь пройдет только в Тернопольской области. В Киеве ожидается переменная облачность.