Адская жара: Киев побил температурный рекорд и готовится к новому

 
Ексклюзивы
1/5
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Просмотров: 99
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
Просмотров: 648
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
Просмотров: 216
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Просмотров: 450
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
Просмотров: 1107
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 612
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 144
"Миллиарды будут делить в ручном режиме": оценили подготовку Банковой ко Дню Независимости
"Миллиарды будут делить в ручном режиме": оценили подготовку Банковой ко Дню Независимости
Просмотров: 207
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Просмотров: 531
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Просмотров: 630
Фото
Все фото
14
8
4
10
3
Киевский пляж капитально облагородили: яркие фото
Киевский пляж капитально облагородили: яркие фото
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
Убийство со взрывом в Белогородке: подозреваемый пошел на сотрудничество
Убийство со взрывом в Белогородке: подозреваемый пошел на сотрудничество
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Фискалы снова &quot;трусят&quot; Киевпастранс. Забрали технику и документацию
Фискалы снова "трусят" Киевпастранс. Забрали технику и документацию
Видео
Все видео
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
Мужчина по-зверски расправился с киевлянкой и ее братом
Мужчина по-зверски расправился с киевлянкой и ее братом
Едва держалась на ногах: пьяная водительница устроила "концерт" на дороге
Едва держалась на ногах: пьяная водительница устроила "концерт" на дороге
Нацистская символика и титушки: ОПЗЖ устроили "шабаш" в столице
Нацистская символика и титушки: ОПЗЖ устроили "шабаш" в столице
Блогер Волошин "кинул" поклонницу и исчез: полное видео позорной "акции"
Блогер Волошин "кинул" поклонницу и исчез: полное видео позорной "акции"
Интервью
1/5
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 612
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 144
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Просмотров: 1314
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 252
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 873
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
23 июня 2021
Просмотров: 27
Нормальні чоловіки
У містечку, де живе моя мати, ходжу до двох Оксан. Одна – робить нігті, друга – стриже. У першої – свекруха в Німеччині. Вийшла ...
среда, 23 июня 2021 17:03

Адская жара: Киев побил температурный рекорд и готовится к новому

  Комментировать
Адская жара: Киев побил температурный рекорд и готовится к новому
Киев побил температурный рекорд. Фото: REUTERS

В среду, 23 июня, Киев побил 75-летний температурный рекорд. В столице зафиксировали +34°C.

Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Александра Хала, пишет "Київ.Media".

По ее словам, до этого дня жарче всего в Киеве было 23 июня 1946 года. Тогда зафиксировали +33°C.

Синоптики говорят, что это не предел и уже завтра в Киеве ожидается +35°C. Так жарко будет и в пятницу, 25 июня. Немного собьет температуру дождь, который прогнозируют на выходных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевляне страдают от смога. Столица на втором месте "грязного" рейтинга

23 июня Украину охватит сильная жара. Местами столбики термометров будут показывать +33 ...+36°С. По всей стране будет держаться сухая погода, небольшой дождь пройдет только в Тернопольской области. В Киеве ожидается переменная облачность.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Адская жара: Киев побил температурный рекорд и готовится к новому». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
июня

При СБУ создали подразделение для борьбы с террористами и диверсантами

Расстреляли поэта, который воевал за Украину

Ветеран войны воплотил американскую мечту

В Крым вернулись выселеные люди

Судьбу Великобритании решили 1,3 миллионами голосов

Самое читаемое
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
14
 Просмотров: 8748
Жену задушил, себя подорвал: все подробности семейной трагедии
Жену задушил, себя подорвал: все подробности семейной трагедии
4
 Просмотров: 7353
Сегодня сборная Украины может выйти в 1/8 Евро-2020/21
Сегодня сборная Украины может выйти в 1/8 Евро-2020/21 Просмотров: 6030
Пробовали &quot;собачий кайф&quot; - в чем признался 15-летний подозреваемый в убийстве сверстницы
Пробовали "собачий кайф" - в чем признался 15-летний подозреваемый в убийстве сверстницы
 Просмотров: 4995
Гороскоп на 23 июня: как пережить один из самых сложных дней недели
Гороскоп на 23 июня: как пережить один из самых сложных дней недели
 Просмотров: 4914
Новости Киева
Массовое минировании в Киеве: взрывчатку ищут на вокзалах и ТРЦ
Массовое минировании в Киеве: взрывчатку ищут на вокзалах и ТРЦ Просмотров: 198
Киевский пляж капитально облагородили: яркие фото
Киевский пляж капитально облагородили: яркие фото
14
 Просмотров: 738
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
8
 Просмотров: 657
Убийство со взрывом в Белогородке: подозреваемый пошел на сотрудничество
Убийство со взрывом в Белогородке: подозреваемый пошел на сотрудничество
4
 Просмотров: 486
"Кинул" не он, а его: блогер Волошин сделал заявление после скандального видео
"Кинул" не он, а его: блогер Волошин сделал заявление после скандального видео Просмотров: 567
Больше всего комментируют
4
"Почему вы насилуете меня?" - блогерша с Харькова попала в языковой скандал
3
Оккупанты устроили в Донецке концерт "войны и победы"
2
"В сборной Украины есть футболисты, которым надо убрать понты" - эксперт
2
Российский суд вынес приговор украинке, которая "избила" силовика
1
В Украине чествуют память жертв Второй мировой войны
Голосов: 6820
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть