В Украине стремительно выросло количество детских самоубийств: шокирующие цифры

В Украине существенно увеличиваются случаи детских самоубийств. Фото: pixabay.com

С начала 2021 года в Украине зафиксировано 126 случаев самоубийства среди детей и подростков. За весь 2020 год зарегистрировано 123 самоубийства.

"Обеспокоенная частыми трагическими случаями, в том числе суицидами, которые в последнее время случаются среди детей и подростков. СМИ регулярно информируют о трагических случаях с детьми", - пишет уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова Telegram.

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Причины и обстоятельства попыток самоубийств разные: ссоры с родителями, доведение детей до самоубийства посредством соцсетей, буллинг, неразделенная любовь, развод родителей и тому подобное.

Она призвала центральные органы исполнительной власти: Министерство социальной политики, Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения, органы Национальной полиции объединить усилия в отношении мер, направленных на предотвращение трагических случаев.

"Обращаюсь к руководителям органов опеки и попечительства, социальных служб с требованием более ответственно относиться к выполнению своих полномочий по защите прав детей. Ведь это может спасти здоровье и жизнь ребенка", - добавила Денисова.

15-летняя Виктория из Запорожья покончила с собой 4 апреля. В петле дочь в собственной комнате нашла ее мать. 21 апреля в сети появилась предсмертная записка школьницы. В ней девушка рассказала о травле со стороны учителей и сверстников, указав их имена. Также в записке отмечается, что в гимназии проводили опрос по буллингу, и она единственная указала на проблему. Но в итоге весь класс списал это на шутку. И на это никто не обратил внимание.