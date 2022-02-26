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суббота, 26 февраля 2022 16:25

В Украине создали бот для сообщений о метках оккупантов

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В Украине создали бот для сообщений о метках оккупантов
Фото меток нужно делать через бот и добавлять геометку. Фото: zmist.pl.ua

В Украине создали бот для сообщений о метках, которые российские оккупанты оставляют на объектах инфраструктуры.

Чат-бот создала киберполиция. Можно сфотографировать точки, и они попадут в единую базу Google Maps.

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Фото нужно делать через бот и добавлять геометку.

Адрес бота - @ukraine_avanger_bot

Международная хакерская группа Anonymous объявила кибервой президенту России Владимиру Путину. Обращение хакеров опубликовали в соцсетях.

Они требуют от Путина восстановить права украинского народа и уйти в отставку со своего поста.

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