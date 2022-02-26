В Украине создали бот для сообщений о метках оккупантов

В Украине создали бот для сообщений о метках, которые российские оккупанты оставляют на объектах инфраструктуры.
Чат-бот создала киберполиция. Можно сфотографировать точки, и они попадут в единую базу Google Maps.
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Фото нужно делать через бот и добавлять геометку.
Адрес бота - @ukraine_avanger_bot
Международная хакерская группа Anonymous объявила кибервой президенту России Владимиру Путину. Обращение хакеров опубликовали в соцсетях.
Они требуют от Путина восстановить права украинского народа и уйти в отставку со своего поста.
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