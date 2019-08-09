В Украине растут цены на огурцы

В Украине дорожают огурцы. Фото: vkazivka

В Украине начали дорожать огурцы.

Цена на овощ в 1,5 раза выше, чем на прошлой неделе. Об этом сообщают в Украинской плодоовощной ассоциации.

"Грунтовый огурец из местных хозяйств поступает в продажу по цене 10-15 грн/кг, что в среднем в 1,5 раза дороже, чем в конце прошлой рабочей недели", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, причиной роста цен стало ограниченное предложение огурцов. Проблема возникла из-за низкого сбора грунтовой продукции вследствие дождливой погоды и небольших поставок этих овощей тепличникпами.

Картофель в Украине стоит дороже всего за последние 5 лет. На оптовых рынках килограмм предлагают по 9-10 грн. Год назад этот овощ был вдвое дешевле.