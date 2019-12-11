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среда, 11 декабря 2019 09:08

В Украине работать начинают еще до 20 лет

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В Украине работать начинают еще до 20 лет
Украинские студенты ищут работу до 20 лет.Фото:pro.te.ua

В Украине две трети украинский начинают работать еще до 20 лет.

Об этом рассказали в эфире "Завтрака с 1+1".

Журналисты исследовали один из ресурсов по поиску работы и обнаружили, что большинство украинский трудоустраивается в студенческие годы и не по специальности. Решающей в выборе работы становится заработная плата, для студентов она в пределах 9000 гривен или 100 гривен в час.

Причем заметили, что женщины меньше обращают внимание на размер зарплаты, чем мужчины.

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"Впервые поехал в Польшу в 2014-м. Хотел подзаработать. Нашел через посредников работу в городе Кутно, между Лодзем и Варшавой. Работал маляром. Месяц красил стены в хостелах для украинцев на мясокомбинате. Жил там же. Привез домой 600 долларов", - рассказывает Александр Титжинський с Теребовли Тернопольской области. Имеет "карту поляка", знает польский язык. Вместе с девушкой, Ириной Ковалишин, живет в Кракове.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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