В Украине работать начинают еще до 20 лет

Украинские студенты ищут работу до 20 лет.Фото:pro.te.ua

В Украине две трети украинский начинают работать еще до 20 лет.

Об этом рассказали в эфире "Завтрака с 1+1".

Журналисты исследовали один из ресурсов по поиску работы и обнаружили, что большинство украинский трудоустраивается в студенческие годы и не по специальности. Решающей в выборе работы становится заработная плата, для студентов она в пределах 9000 гривен или 100 гривен в час.

Причем заметили, что женщины меньше обращают внимание на размер зарплаты, чем мужчины.

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"Впервые поехал в Польшу в 2014-м. Хотел подзаработать. Нашел через посредников работу в городе Кутно, между Лодзем и Варшавой. Работал маляром. Месяц красил стены в хостелах для украинцев на мясокомбинате. Жил там же. Привез домой 600 долларов", - рассказывает Александр Титжинський с Теребовли Тернопольской области. Имеет "карту поляка", знает польский язык. Вместе с девушкой, Ириной Ковалишин, живет в Кракове.