В Украине предлагают ввести обязательную вакцинацию для работников

В ВР зарегистрировали законопроект об обязательной вакцинации. Фото: Reuters

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об обязательной вакцинации работающих украинцев.

Документ предлагает ввести обязательные прививки для ряда категорий работников. Лиц, уклоняющихся от обязательной вакцинации и прохождения медосмотров, будут отстранять от работы. Соответствующий законопроект под №4058 зарегистрировал нардеп от фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко.

"Целью законопроекта является создание системы общественного здравоохранения страны, которая будет направлена ​​на укрепление здоровья украинцев, предотвращение болезней и увеличение продолжительности жизни. Этой цели собираются достичь благодаря созданию управленческой вертикали из сети Центров контроля и профилактики болезней и эпидемиологического надзора", - говорится в документе.

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В случае необоснованного отказа от вакцины работников не допустят на работу по решению главного эпидемиолога в регионе.

Первыми будущую вакцину от Covid-19 получат люди из группы риска, медики и педагоги. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.