В Украине появится спецтюрьма для "авторитетов"

"Воры в законе" будут сидеть в спецтюрьмах. Фото: ТСН

В следующем году в Украине может появиться специальная тюрьма, где будут содержать криминальных "авторитетов" - так называемых "воров в законе".

Авторитетов хотят изолировать в отдельное спецучреждение, чтобы исключить их влияние на администрацию тюрем, где они сейчас находятся. Для этого необходимо создать особые условия содержания. Об этом сказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в эфире телеканала "Дом".

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы создать в Украине хотя бы два учреждения с таким специальным статусом, и проработать все технические средства, подготовить эмоционально и психологически персонал для работы с такими субъектами, чтобы и их пытаться ресоциализировать. Мы рассчитываем на то, что будем готовы принять первых осужденных по такой статье уже в следующем году", - отметила замминистра.

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В таких тюрьмах будет камерный тип содержания с изолированными помещениями. Учреждения будут оборудованы видеосвязью и видеонаблюдением, а у персонала будут видеорегистраторы для избежания конфликтных ситуаций.

В Украине происходит оживленная "торговля" сертификатами на платные камеры в тюрьмах. Так, выручка от проданных подарочных сертификатов уже перевалило за 35 тыс. грн. Популярны подарочные сертификаты в одном из самых известных СИЗО страны и "легендарной" тюрьмы. Сертификатов на камеры в столичном следственном изоляторе, в знаменитой "Лукьяновке" купили на 23 тыс. 648 грн.