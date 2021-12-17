В Украине объявили штормовое предупреждение

Гора Пип Иван Черногорский в Карпатах 17 декабря. По состоянию на 12:00 там было облачно, и туманно. Температура воздуха -10°C, ветер северный, 14 м/с. Фото: facebook.com/chornogora

В пятницу, 17 декабря, и следующие два дня в украинских горах объявили штормовое предупреждение. Причина – сильные снегопады.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"В связи со снегопадами 17-19 декабря, в горах Львовской, 18-19 декабря Ивано-Франковской, 19 декабря в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность. Третий уровень опасности", - говорится в сообщении.

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В таких погодных условиях спасатели настойчиво советуют туристам:

- не нарушать правила управления автомобилем, квадрациклом или другим транспортным средством в горах;

- не отправляться в горы в одиночку и большими группами, а погодные условия сверять только с краткосрочным прогнозом синоптиков – максимум за два дня;

- маршруты выбирать такие, которые соответствуют вашему опыту и уровню физической подготовки. Особое внимание следует обратить на экипировку – одежда и снаряжение должны соответствовать погодным условиям.

Зима 2021-2022 годов в Украине будет теплее обычного и с дефицитом осадков. В феврале может быть весенняя погода.