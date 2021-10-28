В Украине объявили штормовое предупреждение

В Киеве и области объявили штормовое предупреждение. Фото: pixabay.com

Спасатели предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине. Объявили первый уровень опасности, желтый.

Ночью и утром 29 октября в западных, северных и центральных областях ожидается туман с видимостью 200-500 м, сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

"Будьте внимательны и осторожны. В Киеве и Киевской области завтра туман, видимость 250-500 м", - говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане следовать следующим советам:

- снизить скорость движения;

- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

- избегать резких маневров на дороге.

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