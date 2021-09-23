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четверг, 23 сентября 2021 12:50

В Украине идет потепление: обновили прогноз до конца недели

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В пятницу в Украине начнет теплеть.

Температура воздуха завтра днем в большинстве областей составит +10...16°С, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. На юге воздух прогреется до +15...18°С.

"Обнадеживающую репутацию сентября подмочат дожди и попытается поломать сильный северо-западный ветер. Возможны штормовые порывы. Атмосферный фронт северного циклона принесет дожди, порой умеренные и даже до сильных", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  Атмосферный фронт северного циклона принесет дожди
Атмосферный фронт северного циклона принесет дожди

Ниже температура будет в Полтавской, Сумской, Черниговской, частично Киевской, Черкасской областях и в Кропивницком с районами: +8...13°С.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  Задержатся более низкие градусы на Полтавщине, Сумщине, Черниговщине, частично Киевщине, Черкасщине, Кропивницком с районами
Задержатся более низкие градусы на Полтавщине, Сумщине, Черниговщине, частично Киевщине, Черкасщине, Кропивницком с районами

Дожди будут идти вместе с фронтом - сначала с севера на запад. А во второй половине дня и вечером помочит центр, юг и восток.

В Киеве 24 сентября ожидается дождливая ветреная погода. Особенно некомфортной может быть непогода завтра утром - сочетание интенсивного дождя и сильного ветра. Немного начнет повышаться температура воздуха. Столбики термометров покажут +11...13°С.

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23 сентября в Черновицкой области выпал снег в горных районах Буковины. Снег выпал на горе Томнатик на хребте Томнатикул в пределах Вижницкого района Черновицкой области. На вершине горы расположена заброшенная радиолокационная станция советской ПВО - "Памир".

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