В Украине детей не будут брать в детдома. Фото: Lexinform

В Украине завершается процесс реформирования детских приютов для устройства детей в патронатные или приемные семьи.

Об этом заявил во время селекторного совещания с представителями ОГА заместитель министра социальной политики Олег Коваль, передает пресс-служба Департамента информационной и внутренней политики Донецкой облгосадминистрации.

По его словам, это означает, что с 2020 года детей не будут устраивать в приюте, но будут делать все возможное, чтобы ребенок жил с родными родителями, и только в исключительных случаях - направлять кого-либо из детей в патронатные или приемные семьи, а также детдома семейного типа.

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"Дети смогут жить в детских домах до 2023 года. До 2023 года на месте детских домов будут организованы паллиативно-реабилитационные центры. Эти центры будут оказывать помощь всем детям, независимо от их социального статуса и возраста", - отметил Коваль.

Одиноким матерям до конца этого года государство увеличит финансовую помощь. Сумма на детей в возрасте до 6 лет достигнет 1921 грн.