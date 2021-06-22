В Украине чествую тпамять жертв Второй мировой войны

Сегодня чтим память жертв войны. Фото: pixabay.com

Сегодня, 22 июня, в Украине почитается память жертв Великой Отечественной войны. 80 лет назад Германия несмотря на соглашения о ненападении атаковала СССР.

Германо-советская война началась 22 июня 1941 года и продолжалась до 8 мая 1945 года. Ее бои стали одними из самых масштабных в военной истории XX века.

Украина за время войны больше всего пострадала от нацистской агрессии и коммунистического режима. Противостояние СССР и Германи на территории Украины не прекращалось в течение 40 месяцев. На украинских землях проведено 29 из 76 стратегических наступательных операций, в ходе которых было уничтожено более 60% Вермахта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сутки на Донбассе: военные рассказали о самых горячих точках

Украина среди всех стран мира понесла наибольшие потери за годы войны. По разным оценкам, в нашей стране погибло от 8 до 10 млн человек, из них гражданского населения - около 5 млн, 2,2 млн вывезли на принудительные работы в нацистскую Германию, 10 млн потеряли дом. В руины превратились 700 городов и поселков городского типа и почти 30 тыс. сел.

За период войны на территории Украины происходили нацистские преступления: Холокост, расстрелы мирного населения, создание лагерей смерти, сожжение деревень. Не менее жестокими были преступления и коммунистического режима: расстрелы политических заключенных в Западной Украине в июне-июле 1941 года, уничтожение центра Киева осенью 1941 года, подрыв Днепрогэса, депортация крымских татар, принудительное выселение автохтонных украинцев с их этнических земель.

Вторая мировая война длилась 2194 дней. Военные действия происходили на территориях 40 стран мира. Война началась 1 сентября 1939 года и продолжалась до 2 сентября 1945 года, то есть 6 лет и 1 день. Во Второй мировой войне участвовала более 60 страна, в которых проживало 80% всего населения планеты. Официально Вторая мировая не завершена до сих пор. Россия и Япония так и не подписали мирный договор.