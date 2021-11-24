В Украине будут господствовать ветры и холод

Над Украиной завтра будут господствовать ветры. В то же время антициклон обусловит сухую погоду.
В четверг сильный ветер юго-западного и южного направлений наиболее вероятен в северных, западных и центральных областях, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"На прогностических картах будет наблюдаться сгущение изобар - линий одинакового атмосферного давления. Это означает усиление ветра. Будьте осторожными и укутанными плотнее", - говорится в сообщении.
Осадков пока не ожидается. Начнет немного шевелиться температура воздуха. Завтра днем предполагается +3...7°С, на востоке и на северо-востоке +1...4°С. Ближайшей ночью еще поморозит особенно восточную часть страны, -3...8°С. На остальной территории будет около 0°С.
В Киеве 25 ноября осадков не предвидится, однако также усилится южный ветер. Температура воздуха днем повысится до +5°С. В дальнейшем в Украине потеплеет, но появятся осадки - больше всего их придется на ночь и утро субботы.
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23 ноября в Киеве выпал первый снег. Из-за непогоды на автомобильных дорогах возникли пробки. В частности, на центральных улицах столицы. За вечер зафиксировали 25 ДТП.
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