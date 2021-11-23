На столичных улицах за вечер произошло 25 ДТП

В Киеве за вечер 23 ноября зафиксировали 25 ДТП.

Об этом сообщил руководитель патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий в Фейсбуке.

"Вечерняя статистика ДТП в Киеве: с 17:00 на линию 102 поступило более 25 сообщений о ДТП. Патрульные оперативно оформляют админматериалы и возобновляют движение транспорта", сообщил Белошицкий.

Он напомнил водителям о смене летних шин на зимние.

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"Летние шины теряют значительную часть своих качеств, когда температура воздуха опускается ниже +7°C, ведь обладает неподходящими для холодного времени свойствами: начинает терять гибкость и твердеет, падает интенсивность сцепления с дорожным покрытием...

Зимние — при низких температурах сохраняют свою эластичность, а значит, гарантируют лучшее сцепление и сокращают тормозной путь на холодных, мокрых, заснеженных и обмерзших дорожных покрытиях", написал руководитель патрульной полиции Киева.

Белошицкий выложил фото ДТП с автомобилем, водитель которого был убежден, что зимние шины ему не нужны.

Автор: Фейсбук\Алексей Белошицкий

В Киеве в ближайшее время с сохранением до конца суток, а также ночью и утром 24 ноября ожидается гололедица. 23 ноября в Киеве выпал первый снег. Из-за непогоды на автомобильных дорогах возникли пробки. В частности, на центральных улицах столицы. Проезд усложнен в Печерском, Шевченковском, Соломенском районах.