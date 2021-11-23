В Киеве выпал первый снег - город парализовали пробки

Фото: Ян Доброносов

В Киеве выпал первый снег. Из-за непогоды на автомобильных дорогах возникли пробки.

Пробки в частности на центральных улицах столицы. Проезд усложнен в Печерском, Шевченковском, Соломенском районах.

Тем временем столичное "Динамо" обыграло "Баварию" в юношеской Лиге УЕФА со счетом 2:1. Футболисты бегали по заснеженному полю.

173 единицы техники обрабатывают дороги и тротуары противогололедными средствами, отчитываются в КГГА.

Специальная техника наносит жидкие хлориды, соль и песчаносоляную смесь.

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