В Киеве выпал первый снег - город парализовали пробки

В Киеве выпал первый снег. Из-за непогоды на автомобильных дорогах возникли пробки.
Пробки в частности на центральных улицах столицы. Проезд усложнен в Печерском, Шевченковском, Соломенском районах.
Тем временем столичное "Динамо" обыграло "Баварию" в юношеской Лиге УЕФА со счетом 2:1. Футболисты бегали по заснеженному полю.
173 единицы техники обрабатывают дороги и тротуары противогололедными средствами, отчитываются в КГГА.
Специальная техника наносит жидкие хлориды, соль и песчаносоляную смесь.
Новость дополняется.
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