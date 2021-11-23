Зима близко: антициклон Walpurga принесет в Украину морозы до -9°С

24 ноября погоду в Украине будет определять антициклон Walpurga.

Поэтому завтра ожидается высокое атмосферное давление и сухая погода без осадков, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. Разве что ночью местами выпадет снег в центральных областях.

"Зима близко! Циклоны и фронты притихнут и разбегутся за пределы страны. Хотя выходными потеплеет", - написала она.

Автор: facebook.com/tala.didenko Погоду Украины будет определять антициклон с интересным, можно сказать, святым, именем Walpurga

Завтра днем в большинстве областей Украины ожидается 0...-5°С. Температура воздуха будет низкой. Ближайшей ночью ожидается +3...-3°С, в восточных областях, на Полтавщине и в Сумской области -3...9°С.

В Киеве сегодня - снег, в среду осадков не будет. Ночью 0...-2°С, днем ожидается +1...3°С. Первые зимние осадки и даже небольшой мороз существенно осложнят ситуацию на дорогах и тротуарах.

"Поэтому водителям - особая осторожность к правилам дорожного движения, пешеходам - также внимательно смотреть под ноги и вперед, потому что сложность передвижения усиливает и раннее наступление темноты", - добавила синоптик.

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Погода в Украине в ноябре будет зимней. А в декабре ожидается "плюс". На святого Николая 19 декабря ожидается кратковременное понижение температуры. Конец декабря удивит украинцев дневным теплом и ночными морозами.