В Украине будет держаться весеннее тепло, но будут досаждать дожди: синоптики назвали регион

Погода в Украине будет теплой и солнечной. Фото: pixabay.com

Погода в Украине сегодня, 21 февраля, будет теплой и солнечной.

Осадки в виде дождя ожидаются только в западных областях, сообщает Укргидрометцентр.

На севере переменная облачность, без осадков, днем ​​от +7 до +10°С, ночью от -1°С до +2°С.

На западе Украины дожди, днем ​​+8...+10°С, ночью от -1°С до +3°С.

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В центральной части днем ​​+7...+10°С, ночью от -2°С до +2°С. На востоке без осадков, днем ​​+5...+9, ночью от -1°С до -3°С. На юге днем ​​+8...+11, ночью от -1 до +3°С.

В Киеве сухо и без осадков. Днем +7...+9°С, ночью от 0°С до +2°С. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Начало весны в Украине напомнит о зиме. В конце марта установится настоящая весенняя погода, апрель порадует теплом, а май – дождями. Такой прогноз на весну 2022 года озвучил народный синоптик Владимир Деркач.