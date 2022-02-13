Весна подготовила погодные сюрпризы: народный синоптик удивил прогнозом

Начало весны в Украине напомнит о зиме. А в конце марта установится настоящая весенняя погода. Фото: pixabay.com

Начало весны в Украине напомнит о зиме.

В конце марта установится настоящая весенняя погода, апрель порадует теплом, а май – дождями. Такой прогноз на весну 2022 года озвучил народный синоптик Владимир Деркач из Волыни, передает "Телеграф".

В начале марта ночью возможны небольшие заморозки. Но уже середина первой декады будет гораздо теплее, хотя будет ветрено и от этого не очень удобно. Ожидаются температурные качели от "минуса" ночью до "плюса" днем. Во второй декаде месяца также ожидаются ночные "минусы". Осадки умеренные. 21-31 марта температура будет расти, а осадки – не частые и не сильные.

Первая декада апреля порадует настоящим весенним теплом. Возможны небольшие осадки. Дальше снова распогодится, хотя в отдельные дни ветрено.

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Вторая декада, 11-20 апреля, с первых дней сохранит настоящее весеннее тепло. Но где-то в середине месяца снова вернется непогода, возможно снижение температуры. Деркач отмечает, что дожди пройдут ближе к концу второй декады. Кроме того, возможно снижение температуры до заморозков в ночное время.

21-30 апреля возможны осадки. Температура днем ​​комфортна, ночью возможно понижение температуры в отдельные дни.

Начало последнего месяца весны достаточно влажное, говорит Деркач. Так, дожди будут заходить волнами с перерывом в несколько дней. В промежутках между дождливыми днями будет достаточно удобная погода. Небольшое похолодание, которое придет в конце первой декады, займет и начало второй. Далее погода наладится на время, отмечает народный синоптик. Потеплеет, хотя иногда будут донимать осадки.

21-31 мая еще все же не принесет настоящего летнего тепла, но будет достаточно удобно. Также Деркач отметил, что высокая вероятность осадков сохранится в течение почти всей декады.

В Украине до конца февраля сильных холодов уже не будет. Определенные колебания температуры еще не могут быть. Но вторжение в Украину ультраполярных воздушных масс синоптики не прогнозируют.