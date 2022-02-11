До конца февраля мороза не будет - Укргидрометцентр

Сегодня прогнозируют теплую, но ветреную погоду. Фото: Pexels

В Украине до конца февраля сильных морозов не будет.

Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает РБК-Украина.

Она говорит, что определенные колебания температуры еще не могут быть. Но вторжения в Украину ультраполярных воздушных масс не предполагают.

"По предварительным расчетам, со второй декады февраля возвращения серьезных морозов мы пока не видим", – сказала она.

По прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшие несколько дней погода изменится. Сейчас на нее влияют атмосферные фронты с Северо-Запада, которые будут проявлять себя до субботы.

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"Но уже в субботу во второй половине дня большинство территории Украины будет находиться в поле высокого давления. В это время в большинстве областей будет преобладать погода без осадков. Воскресенье и большую часть понедельника Украина будет находиться под влиянием антициклона", - сказала Птуха.

Пятница в Украине будет теплой, но ветреной. Сегодня будет наблюдаться дождь, утренний гололед, мокрый снег, а кое-где солнце.