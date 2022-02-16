В трансляции Reuters с майдана Независимости звучал гимн РФ - в агентстве отреагировали

Вчерашняя трансляция с Майдана привлекла много внимания. Фото: pixabay.com

В ночь на 16 февраля, когда западные СМИ прогнозировали вторжение России в Украину, британское агентство Reuters запустило прямую трансляцию с майдана Независимости.

Во время стрима прозвучал гимн России, что вызвало возмущение зрителей. Продюсер TV Reuters в Украине Сергей Каразий прояснил в Facebook, что агентство не может контролировать фоновые звуки.

"Трансляция с майдана привлекла много внимания. Некоторых даже смутила. Поэтому думаю, что стоит рассказать, как оно работает. Камера установлена на балконе гостиницы "Украина". Работает в автоматическом режиме. Без оператора. За то, что происходит в кадре, мы не можем нести ответственность. Мы не можем контролировать звуки большого города. Не исключаю, что на одном из соседних балконов кто-то мог включить и гимн России. Там много иностранцев", - объяснил журналист.

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Каразий подчеркнул, что на сервис Reuters подписаны тысячи изданий во всем мире, а Украина является темой номер один в новостях в течение нескольких недель.

"Редакторы хотят показать читателям и зрителям, как Украина выглядит. Лайв с майдана, который мы запустили, включают время от времени в свои выпуски новостей практически все телеканалы", - подытожил продюсер.

Ряд западных СМИ ранее сообщили, что ЦРУ и американские военные направили НАТО и союзникам информацию о возможном нападении России на Украину 16 февраля. Такую же информацию союзникам якобы сообщил и президент США Джо Байден.