США сделали новое заявление относительно сроков вторжения РФ в Украину

Соединенные Штаты Америки не исключают нового российского вторжения в Украину в течение текущей недели.
Об этом 15 февраля заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время брифинга, говорится в стенограмме на сайте Госдепа.
"Акт агрессии, которая начнется на этой неделе, вполне возможен, если мы посмотрим на то, что происходит с размещением войск РФ в районах вокруг Украины", - сказал он.
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Президент России Владимир Путин, по словам Блинкена, сделал все необходимое для осуществления нового витка агрессии против Украины. Госсекретарь также упомянул о стотысячной российской армии у границы, а также о военных учениях в Беларуси.
Официальный визит президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в Украину пока не планируется. США находятся в постоянном контакте с украинским правительством по всей администрации, в частности в Белом доме, в Государственном департаменте и Министерстве обороны.
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