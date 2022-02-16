США сделали новое заявление относительно сроков вторжения РФ в Украину

Путин, по словам Блинкена, сделал все необходимое для осуществления нового витка агрессии против Украины. Фото: pixabay.com

Соединенные Штаты Америки не исключают нового российского вторжения в Украину в течение текущей недели.

Об этом 15 февраля заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время брифинга, говорится в стенограмме на сайте Госдепа.

"Акт агрессии, которая начнется на этой неделе, вполне возможен, если мы посмотрим на то, что происходит с размещением войск РФ в районах вокруг Украины", - сказал он.

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Президент России Владимир Путин, по словам Блинкена, сделал все необходимое для осуществления нового витка агрессии против Украины. Госсекретарь также упомянул о стотысячной российской армии у границы, а также о военных учениях в Беларуси.

Официальный визит президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в Украину пока не планируется. США находятся в постоянном контакте с украинским правительством по всей администрации, в частности в Белом доме, в Государственном департаменте и Министерстве обороны.