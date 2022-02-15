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вторник, 15 февраля 2022 22:50

Спецтема: Враг возле украинской границы

Мир не простит атаки России на Украину - Байден

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Мир не простит атаки России на Украину - Байден
Байден выступил с заявлением по поводу российской агрессии. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден выступил со срочным обращением по Украине.

"США не фиксируют отвод российских войск от украинских границ. Их больше 150 тысяч. До сих пор остается возможным вторжение", заявил Байден во время обращения.

Американский президент заявил, что США готовы ко всему, что бы ни произошло.

"Если Кремль начнет наступление – США вмешаются. У нас нет никаких злых планов против РФ. Мы не являемся врагами РФ", заявил Байден.

Он подтвердил намерения отключить газопровод "Северный поток-2" в случае российской эскалации.

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"Мы говорим о выборе и будущем. Это наше видение. Если Россия продлит свои действия - мы введем санкции по экспорту. Это будут санкции более мощные, чем те, которые были в 2014 году за оккупированный Крым", заверил он.

Байден заявил, что если Россия будет атаковать американцев в Украине – то американцы будут отвечать, то же касается и кибератак.

"Мы не будем жертвовать нашими принципами в переговорах с РФ", заявил президент США.

Официальный визит президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в Украину пока не планируется. Мы находимся в постоянном контакте с украинским правительством по всей администрации, в частности здесь, в Белом доме, в Государственном департаменте, в Министерстве обороны, заявили в Белом доме.

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