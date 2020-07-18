В субботу в отдельных регионах будут лить дожди и выпадет град

18 июля в Украине будет тепло, облачно, в отдельных регионах - шквальный ветер и грозовые дожди.
Об этом сообщили в Укргидрометеоцентре.
На большинстве территории в субботу будет теплая погода, без жары. В центре и на севере днем 26-28 ° С тепла, переменная облачность. Ночью температура опустится до 15-17°С тепла. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Осадков не предвидится.
На юге воздух прогреется до 27-29°С, в Николаевской и Херсонський областях столбик термометров местами покажет до +31°С.
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В западных областях пройдут грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Днем в Карпатах и на Закарпатье местами выпадут значительные дожди. Осадки ожидаются ночью также и в Донецкой и Луганской областях.
18-19 июля не засиживайтесь дома. Вас ждут интересные приключения и приятное общение с новыми знакомыми. Такие советы на выходные дает астролог Елена Максимова.
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