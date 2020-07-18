В субботу в отдельных регионах будут лить дожди и выпадет град

18 июля в Украине будет тепло, облачно, в отдельных регионах - шквальный ветер и грозовые дожди.

Об этом сообщили в Укргидрометеоцентре.

Автор: meteo.gov.ua 18 июля погода будет теплая, облачная, местами с грозами

На большинстве территории в субботу будет теплая погода, без жары. В центре и на севере днем ​​26-28 ° С тепла, переменная облачность. Ночью температура опустится до 15-17°С тепла. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Осадков не предвидится.

На юге воздух прогреется до 27-29°С, в Николаевской и Херсонський областях столбик термометров местами покажет до +31°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ветер, грозы, дожди: синоптики предупреждают о неутешительной погоде на выходные

В западных областях пройдут грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Днем в Карпатах и ​​на Закарпатье местами выпадут значительные дожди. Осадки ожидаются ночью также и в Донецкой и Луганской областях.

18-19 июля не засиживайтесь дома. Вас ждут интересные приключения и приятное общение с новыми знакомыми. Такие советы на выходные дает астролог Елена Максимова.