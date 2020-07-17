Гороскоп на выходные: как призвать в свою жизнь успех и деньги

Потренируйтесь в решении сложных логических задач. Физическую усталость как рукой снимет. Фото: pixabay.com

18-19 июля не засиживайтесь дома. Вас ждут интересные приключения и приятное общение с новыми знакомыми. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"По-настоящему восстановить силы за выходные вам помогут занятия интеллектуальными играми, - говорит астролог. - Потренируйтесь в решении сложных логических задач. Физическую усталость как рукой снимет. Найдите время для занятий техническим творчеством. Сделайте собственными руками необычную деталь для обновления интерьера дома. Хотите призвать в свою жизнь успех и деньги, прислушайтесь к внутреннему голосу и не доверяйте малознакомым людям. Найти эмоциональное равновесие поможет просмотр любимой киноленты. Воспользуйтесь возможностью побыть в одиночестве час-другой. Не спорьте с пожилыми людьми. Неприятный разговор спровоцирует подавленное настроение. Испортите весь отдых".

Овен

Ремонт в доме делайте самостоятельно. Приглашенные рабочие обойдутся дорого и будут работать некачественно.

Телец

Отправляться на заработки не следует. Удовлетворительной платы за это вы не получите. Запланируйте поход по магазинам. У вас будет возможность приобрести несколько полезных вещей.

Близнецы

Состояние финансовых дел будет оставаться без изменений. Экономить не придется. Возможные прибыли в виде неожиданных находок.

Рак

Не жалейте средств на поддержание здоровья. Отзовитесь по просьбе друзей о материальной поддержке. Это не навредит вашему бюджету.

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Лев

Совершите необходимые покупки в субботу утром. Позже расходов лучше воздержаться. Ожидаемых в воскресенье доходов не будет.

Дева

Распорядитесь имеющимися средствами экономно. Ожидаются незапланированные расходы на нужды детей. До получения основного заработка поступлений не будет.

Весы

Соглашайтесь на подработку в субботу утром. Вам хорошо за нее заплатят. В тот же день вас ждут удачные покупки. В воскресенье ожидаются мелкие потери. Будьте внимательны.

Скорпион

Денег будет достаточно. Выбирайте отдых на свой вкус. Приобретенная в эти дни одежда вам подойдет. Не стоит покупать обувь в воскресенье.

Стрелец

По возможности избавьтесь задолженности. Отложите на потом операции по обмену валют. Следите при осуществлении расчетов. В воскресенье вас порадует небольшая находка.

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Козерог

Не занимайтесь решением финансовых проблем. Вы будете оставаться в невыгодной позиции. Не отдавайте людям в пользование свои вещи. Они будут потерянными.

Водолей

После совершения необходимых покупок останется мало карманных денег. Однако дефицит налички в случае необходимости можно компенсировать бартером.

Рыбы

Запланируйте на эти дни переоборудование своего дома. Самое время заняться ремонтом сантехники. Денег и времени на это хватает.

Астролог рассказала, кого и чем порадует середина лета, и дала полезные советы на неделю.