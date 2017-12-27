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среда, 27 декабря 2017 18:15

В столице родственники и близкие ожидают прибытия освобожденных пленных
7

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В Международном аэропорту "Борисполь" родственники и близкие ожидают прибытия освобожденных украинских заложников
В Международном аэропорту "Борисполь" родственники и близкие ожидают прибытия освобожденных украинских заложников
В Международном аэропорту "Борисполь" родственники и близкие ожидают прибытия освобожденных украинских заложников
В Международном аэропорту "Борисполь" родственники и близкие ожидают прибытия освобожденных украинских заложников
В Международном аэропорту "Борисполь" родственники и близкие ожидают прибытия освобожденных украинских заложников
В Международном аэропорту "Борисполь" родственники и близкие ожидают прибытия освобожденных украинских заложников

Родственники и близкие ожидают прибытия освобожденных украинских заложников.

Незаконно удерживаемых боевиками на оккупированной территории Донбасса ожидают в Международном аэропорту "Борисполь", сообщает "Апостроф".

На месте также находится 4 автобуса для пленных. Некоторые пришел с плакатами, украинскими флагами и цветами.

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Освобожденных пленных ожидают в аэропорту в Харькове в течение ближайшего часа. Сообщается, что они должны вылететь из Краматорска. Отмечается, что после торжественной встречи, освобождены ребята пересядут на самолет, прилетевший за ними из Киева и уже в столице они наконец встретятся с родственниками и близкими.

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