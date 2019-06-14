В СССР разрабатывали "Стелз"?

Еще 30 лет назад мог быть создан корабль-невидимка.

Об этом в интервьюGazeta.ua рассказал физик Олесь Кусайкин.

В конце 1980-х ученый исследовал тему "незеркальное отражение" в Институте радиофизики и электроники в Харькове. Диссертацию защищал в университете российского Ростова-на-Дону.

"После защиты подошел военный и спросил, вижу ли возможность использования моих расчетов для так называемой системы" Стелз "? Я спросил: "А что именно делать невидимым?" - "Например, корабли", - рассказал мужчина.

Оказалось, что в соседнем Таганроге находится КБ, где занимались разработками для военніх судов. Физик объяснил полковнику, как работает эффект. После чего его пригласили в КБ, предоставили частоты, на которых работали военные локаторы и он посчитал возможный эффект.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: $ 2 тыс. штрафа требовали за курение в самолете

"Благодаря этим данным, таганрожци якобы получили деньги на дальнейшие исследования. Все шло к тому, чтобы заключить договор с моим институтом. Но начался 1990 год, предприятия ВПК начали разваливаться. И идея с кораблями заглохла ", - добавил Олесь Кусайкин.

Во время катания на Кавказе Олесь Кусайкин познакомился со студентами из Литвы. "Как-то услышал, что говорят на непонятном языке. Подъехал - перешли на русский. Когда попрощались, его что-то пробило. Подумал: как это так? Дома обсудил это с женой и с февраля 1983 решили общаться только на украинском языке", - сказал он.